نانسي عجرم تتصدر قائمة "فوربس" لأكثر الفنانين العرب تأثيرا

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قائمة أكثر الفنانات تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط، بحسب مجلة "فوربس" العالمية.

واحتلت عجرم المرتبة الأولى بين الفنانات في الوطن العربي، حيث جاء اختيارها ضمن القائمة نظرا للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية، وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وأبرز المعايير التي اعتمدتها لائحة "فوربس"، عدد سنوات العمل في المجال، وعدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة والموقع الذي تمثله بمكانتها على الساحة الفنية العربية.

وحققت النجمة اللبنانية خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز.