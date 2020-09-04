المؤسسة المصرية الروسية: القاهرة على رأس الدول التي ستصنع اللقاح "سبوتنيك" (فيديو)

قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن روسيا تواصلت مع مصر على المستوى الرسمي للمناقشة تصنيع اللقاح الروسي في مصر، لتغطية الاحتياجات المطلوبة، وهذا الأمر حدث بشكل رسمي بعدد محدود من الدول في مقدمتها القاهرة.





وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن موسكو لن تقوم بالمتاجرة بهذا الدواء وستقوم بنقل تكنولوجيا هذا اللقاح إلى العديد من الدول، لكي تصل به بسعر التكلفة وفقًا لاشتراطات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، أن الدواء المصري كان متربعًا على عرش الأدوية الأجنبية طوال الاتحاد السوفيتي، ولكن للأسف هذه العلاقة انقطعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أنه يأمل في استعادة هذه العلاقات، خاصة أن موسكو تستورد بأكثر من 30 مليار دولار أدوية من الخارج.



ولفت إلى أن روسيا قيمت تجربة مصر في محاصرة فيروس كورونا، ولذلك انضمت مصر للدول التي فتحت موسكو مجال الطيران إليها خلال الفترة المقبلة.



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول على لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.



وقد سجلت السلطات الصحية الروسية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.



وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" قال بوتين: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".



وأضاف الرئيس الروسي، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".



وأكد الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.



