سولشاير يحدد الراحلين عن مانشيستر يونايتد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حدد النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أسماء الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.



وكان سولشاير قد تولى تدريب الشياطين الحمر، خلفًا لنظيره البرتغالي جوزيه مورينيو؛ بسبب تراجع النتائج، ولذلك يرغب المدرب النرويجي في تحديد اللاعبين القادرين على قيادة الفريق نحو تحقيق المزيد من الانتصارات.



وقد أخبر سولشاير إدارة المان يونايتد أن هناك 3 أسماء لا يريدها ضمن صفوف الفريق، وهم كالآتي:، فيل جونز، جيسي لينجارد، أليكسيس سانشيز، كريس سمولينج وأندرياس بيريرا.



ويسعى مسؤولي الفريق في التعاقد مع كل من جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني، زجيمس ماديسون، لاعب خط وسط ليستر سيتي، وجاك جريليش متوسط ميدان أستون فيلا الإنجليزي.

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