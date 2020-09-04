نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أشعل النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان غضب المسؤولين بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع زميليه آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

غضب مسؤولي باريس سان جيرمان من نيمار 

وكشفت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها إلى أن سبب إصابة اللاعبين الثلاثة يعود إلى قضاء إجازة في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية التي ينشط فيها الفيروس.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين الثلاثة اجتمعوا على "يخت" نيمار، فيما وصفته الصحيفة بـ"الرحلة السيئة".

وتابعت الصحيفة أن هناك تخوف شديد داخل أروقة النادي الباريسي من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي، والذي يهدد كل من كيلور نافاس، ماركينيوس، ماورو إيكاردي وماركو فيراتي.

وأردفت الصحيفة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تغضب ليوناردو المدير الرياضي لبي إس جي كثيرا، لأن من شأنها أن تربك جدول مباريات الفريق، وتقلص من جاهزية اللاعبين لمباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا والمقرر لها في 13 سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الأزمة أدت إلى تأجيل التدريبات الجماعية لفريق باريس سان جيرمان، وسيخضع جميع اللاعبين لفحوصات في مقر التدريب اليوم الخميس، للتأكد من عدم وجود حالات جديدة.

وأتمت الصحيفة أن هناك توصية لنيمار ودي ماريا وباريديس بضرورة التزام إجراءات الحجر الصحي حتى إذا تحسنت حالتهم الصحية مع ضرورة إجراء فحصين طبيين يفصل بينهما 48 ساعة، يجب أن تكون النتائج سلبية ليتمكنا من العودة للتدريبات الجماعية داخل حديقة الأمراء.

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