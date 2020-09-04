شاهد.. أستاذ إعلام: تعليم النشء بالقرود والكلاب "مهزلة"

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، طريقة محمد رضوان، مدرس علم نفس الذي يستخدم القرود والكلاب في شرح مادته، تعد "قمة المهزلة"، ولا علاقة لها بمناهج التدريس وطريقة شرحها، بل أنها فقرة تصلح داخل السيرك القومى أو مسرح مصر، وتابع: "مشهد عبثي وفوضوي".



وأضاف "النحاس "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا المعلم يتعامل مع الطالب على أساس أنه "زبون"، ومصدر لجمع الأموال ولذلك يعتمد هذه الطريقة غير المقبولة من أجل الدعاية له والحصول على أكبر عدد من الطلاب، وتابع:"نحن نطالب دائمًا باحترام هيبة المعلم، ولكن عليه أن يحافظ على ذلك أمام المجتمع والرأي العام ولا يتعامل مع الطالب على أساس أنه زبون".



وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن ما يقوم به معلم علم النفس، من قبيل الإفلاس العلمى، لذلك يعتمد على طريقة لا يصح عرضها إلا داخل "السيرك".



هذا وقال محمد رضوان، مدرس علم نفس يستخدم القرود والكلاب في شرح مادته، إنه لا يخالف السلوكيات العامة في طريقة شرحه، مشددًا على أنه أمر مقبول في تدريس مادته التي بها عدة مدارس في طريقة الشرح، وتابع:"المعلم قدوة ولا يجب النظر إليه بنظرة سلبية في طريقة شرحه الرامية إلى تعليم وتربية النشء".



وأضاف "رضوان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يرى طريقته في الشرح طريقة جيدة لإيصال المعلومة إلى الطلاب بالإضافة إلى أنها ترسخ في ذهنه.



ووقت مشادة كلامية بين مقدم البرنامج ومدرس علم نفس، قال على إثرها "رضوان"،:"أنت بتشد أوى على المدرسين يا أستاذ وائل.. وأنا مش بعمل مهزلة أنا بشرح للطلاب".

