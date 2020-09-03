برلمانية: مصر حققت نهضة غير مسبوقة في ظل حكم السيسي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
ثمنت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري خلال فترة توليه رئاسة الدولة المصرية، مؤكدة على أن مصر نجحت بفضل توجيهات القيادة السياسية في تحقيق نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة أدت إلى تحسن مؤشرات التنمية.

وقالت "الشبراوي"، في بيان مساء اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر في مجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكباري، موضحة أن تلك المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأضافت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عكف على وضع استراتيجية حقيقية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن من أجل توفير حياة كريمة لجميع المصريين، موضحة أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت طفرة عمرانية لم تحدث منذ 40 عامًا.

وأوضحت أن أكبر دليل على نجاح الرئيس السيسي يتمثل في شهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية التي أكدت على قوة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تعيش خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار والبناء ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، موضحة أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاهًا واضحًا في كيفية التحول إلى السوق الحر والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن مصر استطاعت أن تستعيد مكانتها في الشرق الأوسط، موضحة أنه مع الوقت سيكون لها دورًا قويًا في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بفضل ما تمتلكه من موارد بشرية ووفرة المواد الخام واستطاعت أن تحسن من بيئة الأعمال والتشريعات والقوانين بجانب وفرة الطاقة.

ولفتت إلى أن مصر الآن أصبح لها رؤية اقتصادية واضحة وتغلبت القيادة السياسية على المخاوف والتحديات التي تواجه التحويل إلى الرأسمالية بسبب اعتماد المواطنين على الدعم الذي عان منه الاقتصاد لعقود طويلة، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال 6 سنوات الماضية، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا، إضافة إلى أن الاقتصاد بدأ يشهد تطورًا ملحوظًا في أداء الشركات وتحولها من شركات محلية وصغيرة ومتوسطة إلى شركات عالمية وعملاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهضة مصر حياه كريمه السيسي الاستثمار

أخبار تهمك

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ ربع ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 145 حالة جديدة بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و 19 دقيقة

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

صحفي إسباني يكشف عن موعد حديث ميسي مع جماهير برشلونة

منذ ساعة

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ 34 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إسكان البرلمان: تصدر هاشتاج "هضبة الجلالة" يؤكد تقدير المصريين للمشاريع التنموية

جمال الدين: الجانب الألماني أشاد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

إيهاب سمرة: الاقتصاد المصري قبل مجيء الرئيس السيسي كان "تحت الصفر"

برلمانية: مصر تجذب أنظار العالم بفضل الإصلاح الاقتصادي

اتحاد الصناعات: جميع المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري

حزب "المصريين": مشروع "بشاير الخير 3" حلم يتحقق على أرض الواقع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

11:31 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب