محمد موسى يجبر ضيوفه على الاعتذار للمشاهدين علي الهواء (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين ضيوف الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، والمحامية سلوى الفارس، والدكتور محمود الضبع المتخصص في شئون الأسرة والمجتمع، حول أسباب بحث الشباب عن الفتاة العاملة للارتباط بها.













وقال المحامية سلوى الفارس، إنه يجب على الرجل أن يكفل زوجته مما أثار غضب الضيوف ودفع الإعلامي محمد موسى لإجبارها على الاعتذار للمشاهدين وللرجال على الهواء قائلا إن لفظ كفالة فيه إهانة للمرأة.





وتباين آراء الضيوف حول استغلال أموال الزوج لزوجته أو إجبارها، وضرورة عمل المرأة ومشاركتها في المجتمع.



وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.





تابع، كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.





واكد موسى أن القبض علي الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.