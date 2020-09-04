شاهد.. بقبلة وصلاة البابا فرنسيس يدعم لبنان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
أمنية فوزي
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ظهر البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، في ساحة سان داماسو بالقصر البابوي في الفاتيكان، في أول لقاء أسبوعي علني منذ فرض قيود العزل بسبب كورونا قبل 6 أشهر، وبعد تبادل الابتسامات والحديث مع بعض الحاضرين قام البابا فرانسيس بلفته مؤثرة أثارت إعجاب الحضور هي تقبيل العلم اللبناني.

وأضاف تقرير قناة الغد، أنه تم الإعلان خلال كلمته عن تخصيص يوم لصلاة والصوم من أجل لبنان وهو يوم الجمعة 4 سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التي يرونها مناسبة.

وأوضح، أن لفتة البابا فرنسيس بحمل وتقبيل العلم اللبناني أثارت اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق منفصل، دعا المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس استعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة إلى تلبية دعوة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيمان، لعقد صلاة وصوم، اليوم الجمعة، من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال المطران في بيان صدر باسمه، ونشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "الآباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء أبرشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام.. تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020، وذلك لمرور شهر على الانفجار الأليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من اجل لبنان ليعود له دوره ورسالته. كما سااحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا. لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم."

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