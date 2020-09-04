شاهد.. بقبلة وصلاة البابا فرنسيس يدعم لبنان
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
أمنية فوزي
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ظهر البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، في ساحة سان داماسو بالقصر البابوي في الفاتيكان، في أول لقاء أسبوعي علني منذ فرض قيود العزل بسبب كورونا قبل 6 أشهر، وبعد تبادل الابتسامات والحديث مع بعض الحاضرين قام البابا فرانسيس بلفته مؤثرة أثارت إعجاب الحضور هي تقبيل العلم اللبناني.
وأضاف تقرير قناة الغد، أنه تم الإعلان خلال كلمته عن تخصيص يوم لصلاة والصوم من أجل لبنان وهو يوم الجمعة 4 سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التي يرونها مناسبة.
وأضاف تقرير قناة الغد، أنه تم الإعلان خلال كلمته عن تخصيص يوم لصلاة والصوم من أجل لبنان وهو يوم الجمعة 4 سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التي يرونها مناسبة.
وأوضح، أن لفتة البابا فرنسيس بحمل وتقبيل العلم اللبناني أثارت اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
في سياق منفصل، دعا المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس استعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة إلى تلبية دعوة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيمان، لعقد صلاة وصوم، اليوم الجمعة، من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقال المطران في بيان صدر باسمه، ونشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "الآباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء أبرشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام.. تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020، وذلك لمرور شهر على الانفجار الأليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من اجل لبنان ليعود له دوره ورسالته. كما سااحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا. لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم."
وقال المطران في بيان صدر باسمه، ونشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "الآباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء أبرشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام.. تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020، وذلك لمرور شهر على الانفجار الأليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من اجل لبنان ليعود له دوره ورسالته. كما سااحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا. لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم."
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