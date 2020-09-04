محافظ الدقهلية: أبسط حقوق المواطنين تقديم خدمات تساعدهم على الحياة (فيديو)

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن دور المحافظين هو تقديم خدمات للمواطنين في كل المجالات وكل النشاطات اليومية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.













وأضاف "مختار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تعليمات الرئيس السيسي كانت الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ومن أبسط حقوق المواطنين تقديم خدمات تساعدهم على الحياة بشكل لائق.





وتابع: "حين أتجول بالسيارة أو على رجلي أتعمد أن تكون عيني على الطريق والشارع لمتابعة أي استغاثة أو احتياجات للمواطنين، لأن الاحتياجات الإنسانية من صميم عملنا اليومي



وفي سياق منفصل، كلف الدكتور ايمن مختار محافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مدينه المنصورة بتسلم سيدة تعول طفلين وزوجها ينفذ عقوبة حبس لمدة عام من قرية ميت محمود مركز المنصورة، وتقيم في مسكن بالإيجار، ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها نظرا لظروفها الإنسانية الصعبة حيث حيث أمر تقديم مساعده ماليه عاجله لها.



وشدد المحافظ علي سرعه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل معاش شهرى أو مساعدات مالية شهرية لها، كما كلف المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصه عمل كريمه لها بالقطاع الخاص، وكلف المحافظ رئيسه مدينه المنصورة لمتابعه الحالة أول بأول مع وكيل وزارة التضامن، ووكيل وزارة القوى العاملة.



جاء ذلك، في لفته إنسانية، للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أثناء جولته التفقدية بعدد من مراكز المحافظة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكان محافظ الدقهلية في نطاق مدينه دكرنس، لاحظ المحافظ سيده وطفلين لها في الطريق تطلب المساعدة من المواطنين وعلى الفور واكد محافظ الدقهلية على أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تقديم الرعاية والمساندة لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات في مقدمة الأولويات.

