باتريس كارتيرون مايسترو المواجهات الصعبة فى الزمالك (تقرير)









يستحق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الحصول على لقب مايسترو المواجهات الصعبة فى الزمالك خلال سنة 2020.





ونجح كارتيرون فى قيادة نادي الزمالك لفوز صعب ومهم على حساب نظيره نادي بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي الدولي بمدينة القاهرة.





وبهذه النتيجة يصبح نادي الزمالك فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي الذي يمتلك 62 نقطة.





وعلى مدار سنة 2020 نجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فى قيادة نادي الزمالك بالفوز على حساب نظيره الترجي الرياضي التونسي والتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي فى المباراة التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.





ليعود بعدها باتريس كارتيرون ليقود نادي الزمالك مرة أخري لإقصاء نادي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ربع نهائي البطولة.





وعلى المستوي المحلي نجح المدرب الفرنسي فى خطف بطولة كأس السوبر المحلي أمام النادي الأهلي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين فى الامارات العربية المتحدة ليعود مرة أخري ويفوز بقمة الدوري المصري الممتاز على حساب القلعة الحمراء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



