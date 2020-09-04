"فرصة ذهبية".. محمد موسى يناشد المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
محمد موسى
محمد موسى
الفجر
Advertisements
ناشد الإعلامي محمد موسي جميع المواطنين بضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء ومحذرا المتقاعسين من الوقوع تحت طائلة القانون.


وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن تقنين المباني والمخالفات فرصة ذهبية للمواطنين من الدولة.

ولفت موسى إلى أن مهلة التقديم للتصالح في مخالفات البناء ستنتهي بنهاية الشهر الجاري وبعد ذلك ستتم إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.

تابع الإعلامي: كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

وأكد موسى أن القبض على الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القبض على محمود عزت الفجر الاراضى الزراعيه الاخواني محمود عزت

أخبار تهمك

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 145 حالة جديدة بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

صحفي إسباني يكشف عن موعد حديث ميسي مع جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعتين

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محمد موسى: سقوط الإرهابي محمود عزت ضربة قاضية

محمد موسى: الرعب والصدمة يسيطران على قيادات الإخوان عقب سقوط رأس الأفعى فيديو

محمد موسى يقدم التحية العسكرية لصقور الأمن الوطني لهذا السبب (فيديو)

زوجة الشهيد عادل رجائي: محمود عزت هو الرأس المدبرة لجميع العمليات الإرهابية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: محمود عزت هو الصندوق الأسود للتنظيم الإرهابي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

11:31 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب