ولي أمر: امتحان الدبلومة الأمريكية تم تسريبه 7 مرات حتى الآن

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:46 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قالت سلمى عبد اللطيف ولى أمر، إن ابنائهم يعانون من ظاهرة تسريب امتحان "ACT" سات الخاص بالدبلومة الأمريكية، مشيرة إلى أن أمريكا صنفت مصر تصنيف سئ بسبب تسريب الامتحانات لأكثر من مرة، وتابعت:" تم تسريبه 7 مرات على الأراضى المصرية.. المخابرات الأمريكية رصدت مصريان يقومان بتسريب الامتحانات 4 مرات وتصويرهم صوت وصورة وتم إصدار أحكام بحقهم ".

وأضافت "سلمى عبد اللطيف "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تسريب الامتحان لا ذنب لأبننا فيه، كون ذلك متعلق أمر متعلق بالدولة، وتابعت:"ما يشغل بالنا الآن..ما هى الحلول البديلة لإنقاذ مستقبل أولادنا".

وناشدت "سلمى عبد اللطيف"، رئيس الحكومة التدخل لحل أزمة أبنائهم، وتابعت:"وزير التعليم العالى بيقول ليس من شأننا ووزير التربية والتعليم كذلك.. منذ عام مش عارفين ندخول الامتحانات..نحن لدينا حلول بديلة.. أحنا مش عارفين نحجز ".

من جانبها قالت ساندى إبراهيم، طالبة، خلال مداخلة أخرى،:"إن النظام الذى أعلن عنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، المتعلق بامتحانات "ACT"، لم يعتادوا عليه.. خاصة وأنه لا يوجد أماكن للامتحان.. وأنا معرفش فيه حاجة..أنا ذنبى أيه أيه كطالبه..مش شغلى أن الامتحان تم تسريبه.

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طالب تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية

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