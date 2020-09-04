محمد موسى: "أيمن مختار".. محافظ بدرجة إنسان (فيديو)

استجاب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية "الحدث اليوم"، وقرر نقل ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، مصابة بفيروس كورونا بسيارة إسعاف مجهزة من منزلها في قرية الخمسة بمركز تمي الأمديد إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وذلك في استجابة إنسانية سريعه لشكوى من نجلها "م.ع" الذي استغاث ببرنامج "خط أحمر" لإنقاذ والدته بعد إصابتها بفشل في التنفس ووصول الأكسجين لأدنى مستوياته.













وقال "موسى"، إن "الدكتور أيمن مختار، كلف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي، بنقل السيدة "س.ع.م" مريضة ضغط وسكر ومصابة بفيروس كورونا وفشل في التنفس، إلى العناية المركزة بمستشفى السنبلاوين، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية الطبية لها، مع تطبيق كافه الشروط الاحترازية الخاصة بمرضى كورونا".







وأشاد موسى، بموقف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قائلا: "هو ده المسئول اللي إحنا عايزينه.. مسئول قريب من الناس الأسبوع اللي فات كلف بعلاج مواطن قابله في الشارع وإجراء عملية جراحية في عينه وهذا الأسبوع يتفاعل ويستجيب المحافظ ويكلف بعلاج هذه السيدة تحية تقدير مني للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ بدرجة إنسان".





وفي سياق منفصل قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار يتعرض لحملة تشويه وهجوم غير مبرر علي نطاق واسع ويدفع تمن شجاعته بسبب وقوفه في وجه أصحاب المصالح وإزالة التعديات علي أراضي الدولة بالمطرية ببحيرة المنزلة، موجها رسالة له قائلا: دوس ياسيادة المحافظ ولا يهمك أنت بتحارب الفساد" .





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عدد المخالفين 3700 أسرة يسكنون 1200 منزل، لافتا أن محافظ الدقهلية خاطب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لصرف تعويضات مناسبة لهم وبالفعل تم صرف التعويضات خلال 4 ايام من الإزالة وتراوحت التعويضات ما بين 500 إلي 800 ألف جنية.





تابع، الدراسات الأمنية لإزالة هذه المخالفات تأخرت بسبب تدخل بعض أصحاب المصالح من أجل تقنين هذه المخالفات ولكن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار واجه هؤلاء المعتدين بكل حزم وقوة وخاطب جميع أجهزة الدولة للتسريع في تنفيذ إزالة هذه المخالفات لاستكمال حرم الطريق الدائري لبحيرة المنزلة، مضيفا: "يعني مش اعتداء وسرقة أراضي الدولة فقط لكن كمان بيعطلوا الانتهاء من المشروعات الخدمية اللي بتعملها الدولة".





استكمل: "في الوقت الذي تدفع فيه الدولة عشرات الملايين لتطهير بحيرة المنزلة وتجهيزها لتكون أكبر مشروع اقتصادي للتنمية يظهر أصحاب المصالح لهدم ما تقوم به الدولة، مضيفا: هؤلاء المخالفين في 2008 قاموا بردم مساحة الـ 45 فدان وباعوا الوهم للبسطاء بمساحات بتتراوح بين 60 و100 متر والمواطنين بحسن نية اشتروا وبنيت البيوت وسكنوا فيها في عام 2011 في أعقاب 25 يناير وقاموا بتوصيل جميع المرافق من مياه وكهربا بدون ترخيص لدرجة أنهم كسروا خط المياه وخدوه عندهم ".

