الإبراشي: وعى المواطن الحصانة الحقيقية لمواجهة شائعات الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحصانة الحقيقة لمواجهة الشائعات التى تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، واللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، هو" وعى المواطن"، متابعا:" يجب على المواطن أن يتعامل مع ما يبث على السوشيال على أنها ليست حقائق مسلم بها بل أمر يجب التدقيق فيه والوقوف عنده".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه للأسف هناك بعض المواطنين يسلمون بصحة كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، وتابع:" السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا فى منتهى الخطورة، ويجب مواجهتها بوعى المواطن..على المواطن أن يفند هذه الأكاذيب ويدقق بها، ستجدها فقاعات تتلاشى بعد وقت وجيز".





وتعصف الأزمات بجماعة الإخوان الإرهابية، خلال الآونة الأخيرة، حيث يتبادل القيادات الاتهامات بالفشل، والسبب وراء انهيار التنظيم، ناهيك عن الخلافات التي تشهدها الأذرع الإعلامية.





وعقب القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، تبادلت جماعة الإخوان الإرهابية، الاتهامات بالفشل، حيث نشر فيديو لعصام تليمة القيادي الإخواني الهارب، يهاجم قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، على رأسهم محمود حسين، ومحمود الايبارى، واصفا إياهم بالفشلة، وأنهم سبب انهيار الجماعة بالداخل، وأنهم كانوا يتحدثون باسم قيادات أخرى ويوصلون رسائل خاطئة ومسيئة ليوسف القرضاوى على أنها رسائل من القائم بأعمال المرشد محمود عزت.





وأضاف تليمة، أن محمود حسين وغيره من القيادات أطلقوا ما أسماهم بكتائب الذباب الإلكترونى ليسبوه ويتهموه بأنه خان الجماعة هو وسليم عزوز وبعض العناصر بالخارج، ليغطوا عن كذبهم وما فعلوه في الجماعة من أزمات وتفكك داخلى، لافتا إلى أن هؤلاء عينوا إبراهيم منير نائب للمرشد ومسئول التنظيم الدولى من أجل مصالحهم.





أزمات الأذرع الإعلامية

وتطرقت الأزمات، للأذرع الإعلامية أيضًا، حيث كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن إعلام الإخوان، يشهد حربًا داخلية، بسبب الخلاف على التمويل الذي يقدمه تنظيم الحمدين لهذه الشاشات الاخوانية التي تبث الفتنة والتحريض في المجتمع.





انقسام الإخوان

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، حدوث حالة من الانقسام في صفوفها، بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض على القيادى محمود عزت، حيث لن يستطيع أحد شغل مكانه.





انهيار الإخوان

ونظرًا لفقدانها، أحد أهم أذرعها التنظيمية، المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الاخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، ينهار تنظيم الإخوان ويلفظ أنفاسه الأخيرة.





وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.





وقالت وزارة الداخلية، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





وكان محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان العام منذ 2013، عقب ضبط المرشد محمد بديع، ولم تقدم الجماعة أي معلومات عن المكان الذي يوجد فيه أو الطريقة التي يدير فيها شؤون الجماعة.



