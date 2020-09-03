محافظ كفر الشيخ: المواطنون يشعرون بجدية الدولة في التعامل مع مخالفات البناء

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:03 م
اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
الفجر
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن المواطنين يشعرون بجدية الدولة في التعامل بحزم وقوة مع ملف إزالة مخالفات البناء.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك إقبال غير عادي من المواطنين في جميع المراكز والقرى لتسديد ما عليه تجاه للدولة، لافتا أن القيمة التقديرية للمخالفة من 25 % إلى 40 %.

وأوضح أنه يتم التعامل إلكترونيا مع المتصالحين في مخالفات البناء دون تدخل بشري، لافتا أن الدولة فتحت ذراعيها للمواطنين المخالفين لدخول تحت مظلة القانون حتى نهاية سبتمير.

وفي سياق منفصل، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الخميس، 2198 طن بـ 13 مركز ومدينة،  منهم بـ " كفرالشيخ 390 طن، وببرج البرلس 80 طن، وبسيدي سالم 135 طن، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 90 طن، وبالرياض 70 طن، وبالحامول 153 طن، وبمصيف بلطيم 35 طن، وبقلين 250 طن، وببيلا 150 طن، وبدسوق 400 طن، وبفوه 220 طن، وبمطوبس 190 طن "، بإجمالي 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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