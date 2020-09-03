فايلر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:59 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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حذر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه من التهاون في مباراة وادي دجلة غدًا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري وذلك لتجنب أي تعثر يؤثر سلباً على معنويات اللاعبين من أجل حسم لقب البطولة.

وحرص رينيه فايلر على تكثيف الجرعات التدريبية للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد في شوطي المباراة.

وقام المدير الفني السويسري بعقد جلسات منفردة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على الاجتهاد وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها كل لاعب نظريا وقام بتطبيقها عمليا في التدريبات.

ومن المقرر أن يختتم لاعبو الأهلي تدريباتهم اليوم على ملعب مختار التتش ومن المنتظر أن يشتمل التدريب على مراجعة طريقة اللعب التي استقر فايلر على خوض المباراة بها بالإضافة إلى جلسة مع اللاعبين لشرح طريقة لعب المنافس.

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