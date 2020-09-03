ننشر أسماء الضحايا المصريين في حادث مرفأ بيروت

بلغ عدد القتلي في إنفجار مرفأ بيروت والذي وقع خلال الأيام الماضية 190 حالة وتجاوز عدد الجرحى 6500 فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين،تلك الأرقام جاءت وفقا لما أعلنته حكومة تصريف الأعمال في لبنان.





حالة من الحزن التي خيمت علي جميع دول العالم وخاصة لبشاعة الأنفجار وكثرة أعداد القتلي والمصابين، فقد كان لمعظم دول العالم نصيب سواء في المصابين او المتوفين وتحديدا مصر.





قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن حجم الجالية المصرية في لبنان تبلغ 40 ألف مصري ما بين مقيمين بشكل رسمي، وأخرون يقيمون بشكل غير رسمي، وهناك عدة وسائل للتواصل معهم داخل لبنان





وأشار السفير المصري في لبنان الى أنه وقع 3 ضحايا من المصريين جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.





وجاءت أسماء الضحايا كما يلي.. "إبراهيم عبدالمحسن السيد أبوقصبة، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية وتم تشييع جثامينهم في جنازة شعبية كبيرة وكان في استقبلهم المئات من أبناء المحافظة.





وحالة من الصراخ والبكاء خيمت علي جميع أبناء محافظة الغربية وخاصة لفقدان ثلاثة من الشباب الباحثين عن لقمة العيش فى دولة لبنان خلال الحادث.



