صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم نجم أسود الأطلسي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تتصارع أندية الأهلي والزمالك بالإضافة إلى بيراميدز، للحصول على خدمات الدولي المغربي أيوب الكعبي، مهاجم نادي هيبى فورتشن الصينى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع الكعبي خلال الساعات القليلة الماضية لينضم للفريق في الميركاتو الصيفي.

ونفى أحد المسئولين بالقلعة الحمراء كل الأنباء المنتشرة مشيرا إلى أن النادي لم يحصل على توقيع اللاعب ولكنه لازال في مفاوضات متقدمة مع اللاعب المغربي.

ويحاول الأهلي رفع عرضه لضم الكعبي ليصل إلى 2 مليون دولار لضمه بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة ولكنه يواجه منافسه قوية من العديد من الأندية التي ترغب في ضمه.

وكان أيوب الكعبي قد قام بفسخ تعاقده مع نادي هيبى فورتشن الفترة الماضية وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي مجانا.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع الكعبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها نادي الترجي التونسي والزمالك وبيراميدز.

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