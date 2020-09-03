اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ تكليفات السيسي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:13 م
الاجتماع
الاجتماع
أية حمروشي
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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وذلك لإقرار الخطوات التنفيذية ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضي التي تملكها الجامعات في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق في اجتماعه أمس الأول الثلاثاء ١-٩ -٢٠٢٠ مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على انشاء عشر جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية هيا جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام وجامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية وجامعة سوهاج الأهلية. 

وقرر المجلس في جلسته الطارئة تكليف كليات الهندسة بالجامعات بوضع نماذج انشائية ومعمارية للجامعات الأهلية المزمع انشاؤها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الأهلية وذلك في خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين كما قرر المجلس تكليف لجان قطاع التعليم المختلفة باعداد المقررات واللوائح الداراسية الخاصة بالتخصصات المختلفة لمجالات الدراسة بتلك الجامعات بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي ومواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية بحيث تحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وتوفر للطلاب المصريين أماكن دراسة جامعية على مستوى عالمي يشجعهم على الدراسة في مصر وتقلل حاجتهم للسفر لدراسة في الخارج كما تكون عامل جذب للطلاب الوافدين لاختيار الجامعات المصرية الأهلية الوجه الأولى للدراسة خارج أوطانهم كما ناقش المجلس آليات وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس بحيث يمكن بدء الدراسة في كليات وبرامج دراسية مختارة في هذه الجامعات اعتبارا من العام الدراسي القادم.

كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من كل رؤساء جامعات الزقازيق وجنوب الوادي والفيوم لانشاء جامعات أهلية تتبع هذه الجامعات

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تكليفات المجلس الأعلى للجامعات المجتمعات العمرانية السيسي الجامعات

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