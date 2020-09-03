الألومنيوم يهزم الفيوم بثنائية ويلاقي الاتصالات والتليفونات وديا

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استهل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، ودياته بمعسكر الاسيوطي، مساء الخميس، بمواجهة فريق نادي الفيوم، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة.



بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الألومنيوم، حتى تمكن محمد الشربيني من احراز الهدف الاول للفريق الحمادي بمراوغة وتصويبة صاروخية، تحتضن شباك الفريق الفيومي لينتهي الشوط الاول بتقدم الألومنيوم بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني، تمكن فريق الالومنيوم، من احراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب اسلام عبد الراضي من تصويبة، سكنت المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بهدفين دون رد.



و يستأنف الفريق تدريباته عصر الجمعة بمعسكره بمنتجع الاسيوطي، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويواجه الفريق يوم الأحد المقبل نادي المصرية للاتصالات، ثم يواجه فريق تليفونات بني سويف يوم الاثنين، على أن يختتم الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل ثم يعود لنجع حمادي لمواصلة التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.



يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.