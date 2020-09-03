أسر ياسين على صورته مع والدته: "الواحد من غير دعاء أمه بيحس أنه متعري"

شارك الفنان أسر ياسين، جمهوره بصوره جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث ظهر "ياسين" في الصورة برفقة والدته، وعلق على الصورة قائلاُ:" حقيقه الواحد من غير دعا أمه بيحس أنه متعري".

يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين، الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لعام 2020.

وعرض لـ الفنان أسر ياسين، مؤخرا فيلم "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد" وشاركه في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، ابراهيم نصر، بيومي فؤاد، أمينة خليل، ومن تأليف ابراهيم عيسى.