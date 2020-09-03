تركيا تعلن إصابة رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم بكورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أصيب رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد موقع "تيلي 1"، اليوم الخميس.

 

وذكر الموقع، أن نتيجة فحص بن علي يلدرم، جاءت إيجابية، وهو ما أدخله في العزل لحين تعافيه.

 

وقال وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، إن تركيا تشهد الذروة الثانية لتفشي فيروس كورونا الجديد، بينما أعلنت الحكومة فرض قيود جديدة على حفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية الأخرى مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات اليومية بسرعة.

 

ووفقًا للأناضول التركية، قفزت الوفيات إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف شهر مايو، عندما تم الإغلاق، وارتفعت الحالات الجديدة إلى مستويات منتصف يونيو، عند حوالي 1600.

 

وأعادت تركيا فتح الاقتصاد ورفعت عمليات الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع وفئة العمر في أوائل يونيو.

 

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنحو 1596 إلى 273301 في الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس بمقدار 45 إلى 6462 يوم الأربعاء.

 

وقال قوجة في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع فريقه العلمي الخاص بفيروس كورونا، إن العاصمة أنقرة شهدت أسرع ارتفاع في حالات الإصابة مؤخرًا، مما أدى إلى ضعف عدد الإصابات في إسطنبول، التي كانت سابقًا مركز تفشي المرض في تركيا.

 

وقال كوكا: "نحن نمر بالذروة الثانية للموجة الأولى من فيروس كورونا. الإهمال في الأعراس والأعياد الدينية جعلنا نصل إلى هذه المرحلة"، لكنه أضاف أن عمليات الإغلاق للحد من تفشي المرض ليست على أجندة الحكومة في الوقت الحالي.

 

بعد تصريحات كوجا، أعلنت الحكومة قيودًا جديدة على حفلات الزفاف، وحددت مدتها بساعة، وحظرت جميع الأطعمة والمشروبات، كما حظرت حضور كبار السن والأطفال لمثل هذه التجمعات.

 

 

 

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء السابق تركيا بن علي يلدرم الموجة الأولى اصابات كورونا

أخبار تهمك

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

منذ 39 دقيقة

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الصحة التركي: فيروس كورونا وصل إلى كل المحافظات

تركيا تعلن تسجيل 2786 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بسبب كورونا.. تركيا تعلن فرض حظر التجول على 31 مدينة

وزير الداخلية التركي يعلن استقالته من منصبه

وزير الصحة التركي يعلن وفاة 107 بفيروس كورونا

تركيا تسجل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3783 إصابة جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

03:30 م

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب