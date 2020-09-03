الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تباين أعداد الإصابة بفيروس كورونا ظاهرة عالمية، ومصر مازلت في مرحلة السيطرة على المرض، حيث لم نصل لمرحلة التفشي.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن أرقام الإصابات في مصر مازالت في الحدود الآمنة، مشددا على ضرورة الالتزام بصورة أكبر بالإجراءات الاحترازية لضمان السيطرة على الفيروس.





وأوضح أن معدلات الإصابة تقسم على مستوى العالم إلى 3 أقسام أحمر وهو الوضع الخطر، وبرتقالي ويمثل وضع الترقب، وأخضر وهو معدل الأمان، منوها بأن مصر حاليا في المستوى الأخضر.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



