"النجف زي اللي في الحرم".. الأوقاف: إنشاء 7 مساجد بمحور المحمودية (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القوات المسلحة قامت ببناء 7 مساجد على محور المحمودية، مؤكدا أنها مساجد تليق بالمواطن المصري.

وأشار "خشبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن أصغر مسجد في المساجد الجديدة لا يقل عن 500 متر، وهناك مساجد تتخطى مساحتها 1000 متر، ومكونة من عدة طوابق.

وأضاف، "نجف المساجد زي نجف الحرم، والسجاد على أعلى مستوى"، موضحا أن وزير الأوقاف وجه بفتح المساجد الجديدة يوم الجمعة المقبل، وتم تخصيص إمام ومؤذن، وإثنين عمال لكل مسجد، لافتا إلى أنهم يقومون حاليا بتعقيم المساجد.

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، إنفاق نحو 6،4 مليار جنيه لعمارة المساجد في سبع سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، مشيرة إلى أن الباقي من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها. 

وأوضحت الوزارة أن بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3،458،709،881) جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6،4) مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.


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أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقر الجريدة عام 2015.
وقال المرصد: إن إعادة نشر الصحافة الغربية لمثل تلك الرسومات المسيئة للإسلام والمسلمين تمثل خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتعطي ذريعة لممارسة الإرهاب ضد المسلمين ووصمهم بالإرهاب والتطرف.



وأوضح المرصد أن الصحافة الغربية، وخاصةً جريدة شارلي إيبدو دأبت على إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بين فترة وأخرى. ففي 2006، نشرت 12 رسمة كاريكاتورية للنبي محمد، وذلك بعد نشر "يولاندس بوستن" الدنماركية الرسوم المسيئة للنبي محمد.



وأضاف المرصد أن الصحيفة أعادت نشر الرسومات في 2011 و2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة العنف وأعطى ذريعة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة مبني الصحيفة؛ مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم مدير التحرير ستيفان شاربونييه وعدد من محرري الصحيفة.

وبيَّنَ المرصد أن إعادة نشر الرسومات المسيئة للإسلام في الصحف الغربية بين الحين والآخر يهيئ الأجواء للمتطرفين بمهاجمة مقار تلك الصحف، وفي نفس الوقت يدفع اليمين المتطرف الغربي إلى تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المسلمين، كما حدث في العام الماضي في حادثة "كرايست تشيرش".

وحذَّر المرصد من خطورة تمادي الصحافة الغربية في ممارساتها العنصرية باسم الحرية وغيرها، فالحرية ليست مطلقة، خاصةً إذا كانت تلك المواد أو الرسومات تحض على الكراهية ووصم الآخر على أساس الدين أو العرق، ولذلك يدعو المرصد البرلمانات والحكومات الغربية إلى ضرورة الإسراع إلى إصدار قوانين تجرم الإساءة إلى الرموز الدينية والمقدسات.

وأوضح المرصد أن حرية الصحافة والفكر لا تتأتى بالحض على الكراهية والعنف والإساءة للأديان، بل إن تلك الإساءات المتكررة تغذي العنف والإرهاب، ولذلك فإن المرصد يدعو عقلاء العالم للإسراع إلى التصدي لهذا الخطاب العنصري الذي يدفع العالم كله نحو الصدام.

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