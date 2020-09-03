مسؤولون أفغان يستعدون لإجراء محادثات مع طالبان في قطر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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قالت مصادر دبلوماسية وحكومية إن مفاوضين أفغان ومسؤولين كبار سيتوجهون إلى الدوحة لإجراء محادثات مع طالبان بعد أن توصل الجانبان إلى حل وسط بشأن إطلاق سراح السجناء.

وقالت أربعة مصادر حكومية ودبلوماسية لرويترز إنه تم الإفراج عن جميع السجناء الخمسة آلاف باستثناء سبعة ممن طالبت طالبان بإطلاق سراحهم كشرط مسبق للمفاوضات.

وأكد المتحدث باسم مستشار الأمن القومي جافيد فيصل إطلاق سراح جميع سجناء طالبان المتبقين باستثناء "عدد قليل" مقابل إطلاق المجموعة المتمردة سراح أفراد من قوات الأمن تماشيا مع مطالب الحكومة.

وقال في تغريدة على تويتر "الجهود الدبلوماسية جارية" في إشارة إلى آخر عدد من السجناء الذين اعترض الشركاء الدوليون على إطلاق سراحهم. نتوقع أن تبدأ المحادثات المباشرة على الفور ".


ولم ترد طالبان على طلب للتعليق، كما لم يتضح على الفور متى ستبدأ المحادثات.

وقال مصدر حكومي إنها يمكن أن تبدأ يوم السبت لكن مصدرا ثانيا قال في وقت لاحق إن الخطط الأولية لوفد حكومي للسفر إلى الدوحة يوم الخميس تم تأجيلها.

وأدى الجمود بشأن سجناء طالبان إلى توقف المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لعدة أشهر.

كان إطلاق سراح الدفعة الأخيرة المكونة من 400 شخص، والذين حملتهم الحكومة مسؤولية بعض أسوأ أعمال العنف المرتكبة في البلاد، موضع نقاش منذ أسابيع.

وكان من بينهم العدد الصغير الذي اعترضت القوى الغربية على إطلاق سراحهم بسبب تورطهم في هجمات على القوات الأجنبية.

وقالت خمسة مصادر لرويترز إن الخطة كانت لنقل سبعة سجناء متبقين إلى الدوحة حيث سيبقون تحت المراقبة.

وقال مسؤول أفغاني إن السبعة كانوا أعضاء في قوات الأمن الوطني الأفغانية اعتقلوا بتهمة مهاجمة القوات التي كانوا متمركزين معها، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع طالبان أو أعضاء سريون فيها.

وتحاول واشنطن التوسط في محادثات سلام لإنهاء 19 عاما من الحرب منذ توقيع اتفاق انسحاب القوات مع طالبان في فبراير.

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