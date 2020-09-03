"حنفي الأوبهه استايل".. علا رشدي تسخر من ملابسها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

حيث ظهرت "رشدي" بستايل جديد وعلقت علي الصورة: "حنفي الابهة ستايل.. بحبه".

 

في سياق منفصل، شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


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