محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس انتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث تشهد المراكز التكنولوجية، بالمحافظة إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 1572020، هو يوم الثلاثاء الموافق 1592020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمجلس التكنولوجي لخدمة المواطنين الالتزام بالتوجيهات التي أصدرها للتيسير على المواطنين من خلال توفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي.

وكما وجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة.

وأعلن المحافظ أن عدد طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء وصل إلى 49 ألف طلب من إجمالي 110 آلاف و500 مخالفة تم رصدها، مشددا على تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية والخاصة بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدي على الاراضي الزراعية، ومؤكدا أنه انتهى عصر البناء على الاراضي الزراعية، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الاراضي، مشيرا الي ان جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث ان الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الاسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الاراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)
محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح (صور)

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محافظ المنيا بوابة الفجر الفجر التصالح في مخالفات البناء

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