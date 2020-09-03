محافظ الفيوم: التنسيق بين مسئولي الزراعة والمحليات لإزالة التعديات

عقد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات الزراعية، ومدير الإدارة الزراعية بمركز طاميه، ومدير حماية الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طاميه، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المتعدين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض حجم التعديات على الآراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التي تم إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء وآخر الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التي لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.





وشدد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التي لم يتقدم مالكيها للتصالح أو التقنين، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التي تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أنه سيتم الإستعانة بالتصوير الجوي، ووحدة التغيرات المكانية، لرصد المخالفات والتعديات.



