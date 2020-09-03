محافظ الفيوم: التنسيق بين مسئولي الزراعة والمحليات لإزالة التعديات
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:49 م
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات الزراعية، ومدير الإدارة الزراعية بمركز طاميه، ومدير حماية الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طاميه، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المتعدين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض حجم التعديات على الآراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التي تم إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء وآخر الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التي لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.
وشدد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التي لم يتقدم مالكيها للتصالح أو التقنين، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التي تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أنه سيتم الإستعانة بالتصوير الجوي، ووحدة التغيرات المكانية، لرصد المخالفات والتعديات.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن اللجنة المنوط بها إعادة التسعير في قيمة التصالح بمخالفات البناء تعمل على قدم وساق، وسوف يتم الإعلان عن قيم التسعير الجديدة الأسبوع القادم، مشددًا على العمل لإنهاء ذلك الملف من خلال الفريق الواحد ومن خلال منظومة متكاملة بين مسؤولي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى بشتى أنحاء المحافظة لوضع صورة حقيقية للتعديات على أرض الواقع.
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