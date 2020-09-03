محافظ الفيوم: التنسيق بين مسئولي الزراعة والمحليات لإزالة التعديات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
عقد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات الزراعية، ومدير الإدارة الزراعية بمركز طاميه، ومدير حماية الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طاميه، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المتعدين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية. 

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض حجم التعديات على الآراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التي تم إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء وآخر الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التي لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التي لم يتقدم مالكيها للتصالح أو التقنين، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التي تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أنه سيتم الإستعانة بالتصوير الجوي، ووحدة التغيرات المكانية، لرصد المخالفات والتعديات.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن اللجنة المنوط بها إعادة التسعير في قيمة التصالح بمخالفات البناء تعمل على قدم وساق، وسوف يتم الإعلان عن قيم التسعير الجديدة الأسبوع القادم، مشددًا على العمل لإنهاء ذلك الملف من خلال الفريق الواحد ومن خلال منظومة متكاملة بين مسؤولي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى بشتى أنحاء المحافظة لوضع صورة حقيقية للتعديات على أرض الواقع.
محافظ الفيوم: التنسيق بين مسئولي الزراعة والمحليات لإزالة التعديات
محافظ الفيوم: التنسيق بين مسئولي الزراعة والمحليات لإزالة التعديات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ ساعتين

عاجل.. والده: ندرس بقاء ميسي في برشلونة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يفاوض صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعة

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب