روسيا تسجل قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، 4995 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4952 إصابة في اليوم السابق.

 

وأشارت السلطات الصحية الروسية، إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 83 من أصل أقاليم البلاد الـ85، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24% من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال آخر 24 ساعة 114 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 115 وفاة أمس.

 

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في روسيا إلى 0.5% منذ يوم أمس وأصبحت 1009995 إصابة مؤكدة منها 17528 حالة وفاة و165532 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ885 حالة نشطة منذ اليوم السابق).

 

وتماثل 5766 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 826935 شخصا.

 

وأجري في البلاد منذ بداية الجائحة أكثر من 37.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 307 آلاف جرت خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 210 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

جاريث بيل يكسر صمته ويشن هجوما ناريا على ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الوفيات اليومية جراء كورونا تعاود الارتفاع في روسيا

روسيا تسجل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

روسيا تسجل 6615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 ص

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

10:30 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة

10:14 ص

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة

10:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب