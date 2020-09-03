وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إيه آي فيجين" aiVision الفرنسية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "إيه آي فيجين" aiVision  الفرنسية بشان تنفيذ مشروع للبحث والتطوير في مجال الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لتجنب الإصابة بفقدان البصر؛ لتكون بداية لعدد من المشروعات فى مجال الرعاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض؛ وذلك بحضور إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا.

وقع اتفاقية التعاون جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، وأرنو لومبير رئيس شركة "إيه آي فيجين" aiVision  الفرنسية.


وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ولاسيما الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات في مجالي التعليم والصحة وكذلك تحقيق الازدهار المنشود؛ موضحا أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يحقق هذا التعاون نتائج مثمرة؛ مشيرا إلى أن المفاوضات مع الشركة الفرنسية كانت قد بدأت خلال زيارته إلى فرنسا في سبتمبر 2019.


كما وجه عمرو طلعت الشكر إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا على تعاونه من أجل الوصول الى هذه الاتفاقية.


فيما أكد إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا على أن هناك تواصل وتعاون مستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفارة المصرية في فرنسا والتي ساهمت بدورها في دفع المباحثات وتنمية علاقات الشراكة مع الشركة الفرنسية؛ مشيرا إلى أهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية نظرا لأهميته في حماية الأفراد من الإصابة بفقدان البصر. 


وأوضحت جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى أن مشروع التعاون يهدف إلى توفير نظام للتعلم العميق قادر على تحليل صور قاع العين بدقة لاكتشاف العلامات المبكرة لاعتلال الشبكية السكري دون الحاجة إلى متخصص لقراءة الصورة وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع عملية التشخيص والعلاج بشكل كبير مما يمنح المرضى فرصا كبيرة للاحتفاظ ببصرهم؛ مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي تحت إشراف أحمد طنطاوي.


ومن جانبه أعرب أرنو لومبير رئيس شركة "إيه آي فيجين" aiVision الفرنسية عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي سيتم من خلالها التعاون في مجال البحوث والتطوير والتي سينتج عنها نقل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في خدمة الشعوب وخاصة في مواجهة مرض العمى.


هذا وتعتمد تقنية تشخيص الشبكية المبتكرة على الذكاء الاصطناعي فى تحليل الصور الرقمية لقاع العين التي يتم التقاطها للكشف المبكر عن أمراض العيون الرئيسية، كما يوفر هذا التطبيق لشركات علوم الحياة بيانات حقيقية تساعد في دعم أبحاثهم حول مرض العمى وامراض العيون؛ وسيتم تنفيذ المشروع من خلال التعاون الفني بين فريق مصري وآخر فرنسي، على أن يتضمن المشروع نقل المعرفة والخبرات الفرنسية الى الفريق المصري.


الجدير بالذكر أن شركة "إيه آي فيجين" من الشركات الرائدة في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في المجال الطبي خاصة في تشخيص أمراض العيون، وتعمل على توفير حلول مطورة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للقضاء على أسباب العمى التي يمكن تجنبها والمرتبطة بشبكية العين.

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