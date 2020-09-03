مؤشر سوق البحرين المالي يربح 9.6 نقطة مع بداية الجلسة

إستهل البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤسر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 9.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 438.1 ألف درهم.







