مؤشر سوق البحرين المالي يربح 9.6 نقطة مع بداية الجلسة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
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إستهل  البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤسر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 9.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 438.1 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.56% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 19.88% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية-بتلكو بنسبة 2.11%، عقارات السيف بنسبة 0.77%، كما ارتفع سهما شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.79%، 0.77%، على التوالى ، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.62% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية بنسبة 1.18%.

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