صراع الوصافة.. أغلى 10 نجوم في مباراة الزمالك وبيراميدز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
علاء خليف
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يلتقي مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز في مواجهة نارية على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز تأتي تحت عنوان "صراع الوصافة" نظرًا لتساوي الفريقين في رصيد النقاط خلف المتصدر النادي الأهلي ولكل منهما 45 نقطة، غير أن الفريق السماوي يتفوق بفارق الأهداف، كما سيتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض بسبب انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول أمام الأهلي.

وتضم قائمتي الزمالك وبيراميدز في مباراة اليوم بعيدًا عن الغيابات في صفوف الفريقين عدد من اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية المرتفعة في بطولة الدوري المصري الممتاز يتصدرهم التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض بـ2 مليون يورو.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أغلي 10 لاعبين في مباراة الزمالك وبيراميدز وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير:-

1. التونسي فرجاني ساسي (الزمالك) 2 مليون يورو
2. البوركينابي إيريك تراوري (بيراميدز) 1.4 مليون يورو
3. محمود علاء (الزمالك) 950 ألف يورو
4. يوسف إبراهيم أوباما (الزمالك) 950 ألف يورو
5. مصطفي محمد (الزمالك) 950 ألف يورو
6. الغاني جون آنطوي (بيراميدز) 950 ألف يورو
7. نبيل عماد دونجا (بيراميدز) 950 ألف يورو
8. المغربي أشرف بنشرقي (الزمالك) 800 ألف يورو
9. الكونغولي كابونجو كاسونجو (الزمالك) 800 ألف يورو
10. علي جبر (بيراميدز) 800 ألف يورو

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