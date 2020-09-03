الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن احتمالية سقوط أمطار اليوم خفيفة على مناطق الوجه البحري أمر وارد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن بداية من غدًا وبعد غد من المتوقع سقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت أن اليوم يشهد انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، عن اليومين الماضيين، لتصل إلى 34 درجة، على أن تعود إلى 36 درجة مرة أخرى، على أن تصل إلى 37 درجة يوم السبت والأحد، ثم تعود للانخفاض التدريجي بداية من الإثنين المقبل.

واستكملت تصريحاتها، أن هذه الفترة متقلبة في الأحوال الجوية، في ظل توديع فصل الصيف والدخول في فصل الخريف الذي سيبدأ في 21 سبتمبر، لذلك تشهد هذه الفترة تغيرات جوية، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

واختتمت، أن درجة الحرارة في السواحل الشمالية والإسكندرية ومرسى مطروح تتراوح بين 31 و32 درجة، بينما القاهرة والوجه البحري 34 درجة، وشمال الصعيد من 37 إلى من 38، في حين أن جنوب الصعيد من 40 إلى 41 درجة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.


الوصف الفني لخرائط الطقس.

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد بمنخفض الهند الموسمي.

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