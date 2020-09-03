اشتعال النيران بناقلة نفط في مياه الخليج

اشتعلت النيران، صباح اليوم الخميس، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة، أن بيانات تتبع السفن في رفينيتيف، أظهرت أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.





وفي سياق آخر، قام مسلحون، باختطاف 8 بحارة في هجوم على ناقلة نفط يونانية كانت ترسو في مدينة "ليمب" بالكاميرون، وعلى متنها 28 بحارًا.