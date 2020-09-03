ميدو: سيد عبد الحفيظ يعاني من أزمة تسريبات في الأهلي

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب طريقة عمله في القلعة الحمراء، خاصة بعد أزمة محمود كهربا الأخيرة.





وأوضح ميدو خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن عبدالحفيظ يعاني من أزمة تسريب الأخبار من داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.





وكان الأهلي غرم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مليون جنيه بسبب مشادة بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.





وأشار ميدو، "الأهلي أعلن عن عقوبة كهربا بعدما تم تسريب المشادة في الإعلام وليس العكس، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي يواجه أزمة كبيرة بسبب تسريب الأخبار من داخل الفريق".





وشدد على أنه يجب على فايلر مدرب الأهلي أن يمنع أي فرد من حضور مران الفريق سواء كان صحفي أو مصور أو حتى صديق لاعب.





ونوه على أن الأزمات والمشادات واردة في كل أندية العالم، ولكن في الدول الخارجية هناك خصوصية لكل ناد عكس الأندية في مصر تعاني من أزمة تسريب الأزمات سريعا.











