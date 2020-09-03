"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
الفجر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، موعد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التسجيل للامتحان القادم ACT Test سيكون بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https:my.act.org.

وأوضحت، أن "التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https:connecme.comexams
وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]
أو رقم الهاتف: 01221455005

وكشفت الوزارة في بيانها، أن اختبارات ACT هي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

كما كشفت عن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT، وهي كالتالي:
أكاديمية ACT:
https:academy.act.org
تدريب على الاختبار الإلكتروني:
https:connecme.actclub.orgmembership-login
التدريب على الاختبارات: https:www.acttestprep.infopractice-tests-and-resources
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
https:my.act.orgproductsactprepguide
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
https:my.act.orgproductsselfpacedprep

ولفتت الوزارة إلى 9 ضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات، وهي كالتالي:
١- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.
٢- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.
٣- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.
٤- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.
٥- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
٦- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين فن آن واحد.
٧- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.
٨- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.
٩- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)
"التعليم" تعلن موعد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية (صور)

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