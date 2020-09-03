ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات الأربعاء
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
غدير أحمد
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يستمر عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز في تصدر ترتيب هدافي الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 هدفًا.
ويأتي محمد شريف لاعب إنبي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وفي المرتبة الثالث سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب برصيد 8 أهداف.
وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات أمس كالآتي:-
1- عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.
2- محمد شريف.. 9 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.
4- وليد سليمان.. 7 أهداف.
5- حسام حسن.. 6 أهداف.
6- أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.
7- مروان حمدي.. 6 أهداف.
8- فادي فريد.. 6 أهداف.
9- مصطفي محمد.. 5 أهداف.
10- حسين الشحات.. 5 أهداف.
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