ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات الأربعاء

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
ترتيب هدافي الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري
غدير أحمد
Advertisements
يستمر عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز في تصدر ترتيب هدافي الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 هدفًا.

ويأتي محمد شريف لاعب إنبي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وفي المرتبة الثالث سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب برصيد 8 أهداف.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات أمس كالآتي:-

1- عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.
2- محمد شريف.. 9 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.
4- وليد سليمان.. 7 أهداف.
5- حسام حسن.. 6 أهداف.
6- أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.
7- مروان حمدي.. 6 أهداف.
8- فادي فريد.. 6 أهداف.
9- مصطفي محمد.. 5 أهداف.
10- حسين الشحات.. 5 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة ترتيب هدافي الدوري المصري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ نصف ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل عدد من حرس الحدود العراقي في كمين لداعش

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

12:07 ص

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب