آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكد صعوبة استمراره نجله مع البرسا في الموسم المقبل وذلك عقب وصوله إلى برشلونة مؤخرًا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خوروخي ميسي وصل إلى برشلونة وكان في استقباله العديد من وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الحوار السريع الذي قامت بها فضائية ديبورتيس كواترو الإسبانية مع والد البرغوث الأرجنتيني التي علق فيها على مستقبل نجله:" لا أعرف أي شيء، مستقبل نجلي صعب في برشلونة ومن الصعب بقاؤه".

وعن إذا كان مانشستر سيتي بديل جيد، اختتم والد ميسي تصريحاته قائلا:"لا أعرف، لا يوجد شيء. لم أتحدث إلى جوارديولا، لم أتحدث مع أحد".

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خورخي ميسي سيجتمع اليوم مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من أجل إيجاد حل ودي لرحيل النجم الأرجنتيني عن البرسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مصر على أن ميسي لا يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني إلا في حالة دفع الشرط الجزائي الذي قدره 700 مليون يورو بينما يعتقد والد ميسي بأنه يمكنه الرحيل مجانًا.

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