زيدان يقرر الاستغناء عن جاريث بيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
علي ماهر حلمي
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قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني الاستغناء عن اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن المدرب الفرنسي بلغ إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز أن اللاعب الويلزي خارج حسابته نهائيا بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن زيدان لا يريد جاريث بيل فى قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجديد لأسباب فنية بالإضافة إلي كثرة إصابات اللاعب بالمواسم السابقة.

يذكر أن بيل رفض الإنصمام لقائمة نادي ريال مدريد بمباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي فى دور ثمن النهائي بالإضافة إلي الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز الموسم الماضي.

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