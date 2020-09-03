سقوط تاجر عملة في محافظة الشرقية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في محافظة الشرقية.





كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أكدت قيام (حاصل على بكالوريوس– مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية، والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري من بعض البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى، 13500 يورو، 100 ألف درهم إماراتي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



