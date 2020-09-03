سقوط تاجر عملة في محافظة الشرقية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في محافظة الشرقية.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أكدت قيام (حاصل على بكالوريوس– مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية، والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري من بعض البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى، 13500 يورو، 100 ألف درهم إماراتي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك، في إطار مواصلة الجهود الأمنية في مواجهة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تجارة العملة بوابة الفجر النقد الأجنبي الفجر

أخبار تهمك

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة

منذ أقل من ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال: كهربا يدفع الثمن بعد تمرده على الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل عدد من حرس الحدود العراقي في كمين لداعش

منذ 40 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من ضم صفقة هولندية

منذ ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبط عاطلين جمعا 5 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج

القبض على تجار عملة بلغ حجم تعاملاتهم 19 مليون جنيه

ضبط شخص بالدقهلية يزاول نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي

بـ"عملات أجنبية".. ضبط جواهرجي في كفرالشيخ

معاملات بالملايين.. مباحث الأموال العامة تضبط 8 تجار عملة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

عاجل.. مقتل عدد من حرس الحدود العراقي في كمين لداعش

01:45 ص

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

01:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب