المدافع الصلب يثير الجدل بشأن مستقبله مع لايبزيج

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
لايبزيج
لايبزيج
علاء خليف
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يتنافس عدد من عمالقة أوروبا على التعاقد مع مدافع لايبزيج الألماني دايوت أوباميكانو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريقه بالموسم المنقضي.

وارتبط أوباميكانو بالإنتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية رغم تجديد تعاقده مع نادي لايبزيج الألماني، لكن يبدو أن هناك اهتماما واسعا من أندية أوروبية كبري لضم اللاعب بخلاف اليونايتد.

واعترف اللاعب الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية باهتمام عدة أندية أوروبية بالحصول على خدماته خلال الصيف الجاري، مؤكدًا أنه لا يريد الاستعجال في حسم ذلك الأمر.

وآثار تصريح أوباميكانو التكهنات بشأن استمراره مع لايبزيج الألماني في الموسم الجديد أو رحيله لأحد الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه هذا الصيف.

ويرتبط اللاعب الفرنسي بعقد مع لايبزيج حتي 2023 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 53 مليون جنيه استرليني.

ويحظي أوباميكانو بإهتمام أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لضمه هذا الصيف.

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