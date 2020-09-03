ميدو: غضب في هدرسفيلد بعد تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، مدرب وادي دجلة السابق، عن غضب مسئولي نادي هدرسفيلد الإنجليزي، وذلك بسبب الصور المسربة لرمضان صبحي لاعب فريقه.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الصور المسربة لرمضان صبحي أغضبت مسؤولي هدرسفيلد الإنجليزي حيث اعتبروا أن بيراميدز يضغط عليهم من أجل إتمام الصفقة ولكن مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع النادي الإنجليزي وأشاروا إلى أن النادي ليس له صلة بالصور المسربة ولم يكن ذلك متعمدا".

ونوه إلى أنه لم يكن من الذكاء من مسؤولي بيراميدز أن يتم تصوير إعلان رمضان صبحي في ملعب ستاد الدفاع الجوي وفي هذا التوقيت كان لابد من إتمام الاتفاق أولا بشكل رسمي مع هدرسفيلد الإنجليزي.

وأشار إلى أن إعلان بيراميدز عن صفقة رمضان صبحي رسميا، قد يتم عقب مباراة الفريق أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



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