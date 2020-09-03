رئيس اتحاد كرة اليد: 3.2 مليار جنيه لتطوير الصالات المغطاة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
هشام نصر
هشام نصر
شيماء حسن
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كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، عن حجم الاستثمارات الحالية في تطوير الصالات الرياضية المغطاة استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد المقرر لها في بداية العام المقبل وصل إلى 3.2 مليار جنيه.

وقال "نصر"، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الأربعاء: "هذه الاستثمارات في الصلات ستكون البنية التحتية لأي لعبة أو بطولة تدخل فيها مصر خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البطولة".

وأضاف  رئيس اتحاد كرة اليد المصري: "تنظيم مونديال 2021 تحدي كبير والدولة تقف بكل قوة معنا، ودعم وزارة الشباب والرياضة السبب في تفوق اللعبة بالبطولات العالمية".

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد إلى أنه في مونديال القادم سيكون لمصر الحق في اختيار المنتخب الذي تريده في الأدوار ما بعد التمهيدية.

وفي سياق متصل كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل ترتيب مصر لإقامة كأس العالم لليد والمقرر لها في 13 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن نجاح الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا بمصر ساهم في الترتيب لإقامة البطولة.

وقال صبحي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم التنسيق مع اللجنة الطبية الدولية التي تتابع جميع الإجراءات الخاصة بالبطولة.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية الدولية وضعت جميع الضوابط المتعلقة بإقامة البطولة بالاشتراك مع مصر، موضحًا أنه سيتم إجراء اختبار pcr على جميع المشاركين في البطولة قبل دخول مصر وأثناء البطولة.

وأكد أن إجراءات اختبارات pcr ستتم من الموازنة العامة للبطولة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق م عدد من الوزارات من اجل نجاح البطولة.

وبسؤاله عن حضور الجماهير للبطولة والعدد المسموح له بالدخول قال وزير الشباب والرياضة "وضعنا كل الاحتمالات الخاصة بنسبة حضور الجماهير خلال فترة البطولة".

وتابع أن هناك احتمال بأن يكون الحضور 100%، ومن الممكن أن يكون 50% بنظام كرسي للجلوس وآخر فارغ، ومن المحتمل أن يكون الحضور بكرسي للجلوس واثنين فارغين.

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