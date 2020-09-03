أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس 3 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد بمنخفض الهند الموسمي.


إلى ذلك، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام بداية من الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

حالة الطقس الخميس 3 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة
أعلنت الهيئة أن طقس الخميس يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الخميس الموافق 392020، القاهرة 34 - 24، والسواحل الشمالية 31- 24، وجنوب سيناء 39- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 37 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلًا.

حالة الطقس يوم الجمعة 4 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة
وقالت الهيئة أن طقس الجمعة الموافق 492020، سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 35- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، وجنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلًا.

حالة الطقس يوم السبت 5 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة
وتابعت الهيئة أن طقس السبت المقبل الموافق 592020، يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وستكون درجات الحرارة على القاهرة 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 40 و44 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلًا.

طقس الـ3 أيام القادمة
وتوقعت الهيئة وجود الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال الـ3 أيام القادمة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 75% حتى 80%، وعلى السواحل الشمالية 90%، بينما تصل لـ60% على الجنوب.​
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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