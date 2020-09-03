فيديو.. تقارير سعودية تبرز نجاحات تركي آل الشيخ مع ألميريا الإسباني بعد قنبلة «داروين نونيز»





حقق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إنجازًا غير مسبوق بعد أقل من عام على تملكه نادي ألميريا الإسباني، بعد بيع داروين نونيز مهاجم الفريق مقابل 25 مليون يورو.





نجاحات تركي آل الشيخ مع ألميريا الإسباني





واستعرض برنامج " الدوري مع وليد " المذاع على قناة السعودية الرياضية، نجاحات تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، بعد بيع داروين نونيز مهاجم الفريق إلى بنفيكا البرتغالي.





وذكر البرنامج السعودي أن صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا البرتغالي، تعد الأقوى والأضخم في تاريخ دوري القسم الثاني الإسباني، خلال العشرون عاما الماضية.





وأكد البرنامج السعودي أن صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا هي الأضخم في تاريخ الدوري البرتغالي.





وتابع البرنامج أن تلك الصفقة تعتبر امتدادا لحالة الانتعاش التي يعيشها النادي الإسباني، منذ استحواذ ترك آل الشيخ على أسهم النادي.





الجدير بالذكر أن مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي حسموا صفقة التعاقد مع هداف فريق ألميريا الإسباني داروين نونيز، لضمه رسميا مطلع الموسم الجديد مقابل 24 مليون يورو.





وبلغت قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.



