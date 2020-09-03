شاهد.. رد مدرب الملاكمة صاحب الفيديو المثير للجدل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
Advertisements
قال هلال مصطفى، مدرب ملاكمة صاحب الفيديو الذي آثار جدلًا بسبب عنفه في تدريب الأطفال، إن الطفل الذي يدربه بطل جمهورية، ويجيد الفنون القتالية المختلطة وهو معتاد على اللكمات الكدمات العنيفة، بالإضافة إلى أنه يرتدى واقيات تجعله لا يشعر بالألم حتى بنسبة 1%، وتابع:"ده بطل جمهورية وقطاعات ومؤسسات وبيدرب عندي منذ 3 سنوات".

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدربين الذين وجهوا انتقادًا له من منطلق "الغيرة"، لا أكثر، مشددًا على أنهم يريدون إحباط وتدمير أقوى لاعب لديه.

من جانبه علق مسعد إسماعيل، مدرب فنون قتالية، خلال مداخلة مشتركة، إن طريقة التدريب لا علاقة لها بالتدريب الرياضي مطلقًا، وتابع:"فيديو يستفز أي شخص سواء رياضي أو غير ذلك"، مشددًا على أن هذه الطريقة تعلم الطفل "الجبن".

وأكد مسعد إسماعيل، إن رد المدرب على الطفل بهذه الضربات القوية تهدد حياة الطفل، ويمكن أن تحدث له نزيفًا أو ارتجاجًا قد تؤدى إلى موته،حتى لو كان يرتدى واقيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي مدرب الملاكمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق: أتمنى رحيل كهربا

منذ أقل من ساعتين

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 15 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تايسون يحدد سبب تراجع شعبية الملاكمة

بطل مصر في الخماسي الحديث: جائزة محمد بن راشد حافز لي لتحقيق بطولات أخرى

كيف ردت نادين نجيم على معجب تمنى الموت بسيارة مفخخة لأجلها؟

أحمد العوضي يشوق جمهوره بصورة من فيلم "لص بغداد"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

04:30 ص

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب