مرتضى منصور يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي بشأن كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد جمال
Advertisements
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، مشددًا على أنه أهدى القلعة الحمراء اللاعب.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".
 
وأضاف: "عند نزول كهربا مباراة السوبر بدأت المشاكل، وحققنا اللقب أمام النادي الأهلي بسبب هذا اللاعب "النحس".

وأثيرت اليوم أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى اثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور كهربا الخطيب اخبار كهربا اخبار الاهلي

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل اجتماع والد ميسي مع رئيس نادي برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من ضم صفقة هولندية

منذ نصف ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يوجه رسالة قوية لـ"الخطيب" بعد أزمة كهربا

منذ أقل من ساعة

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي بشأن كهربا

منذ أقل من ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

10:58 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب