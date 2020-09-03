تعرف على توصية مستشار منظمة الصحة العالمية للعام الدراسي الجديد

قال عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تشترط على أي دولة شكل الدراسة في العام الجديد، ولكنها أوصت وفقًا لرؤيتها بأن يكون التعليم أون لاين، ولكن كل دولة تقرر ما يناسب لها حسب ظروفها وتقييمها للوضع الوبائي بها.



وأضاف "المغازي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية تؤكد على نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه يرى أن يكون التعليم بالعام الدراسي الجديد يجمع ما بين الحضور الفعلي للطلاب والتعليم أون لاين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراجعة الموقف بشكل دوري.



وبسؤاله حول الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر قال مستشار منظمة الصحة العالمية، "أغلب دول العالم الأوروبية دخلت في الموجة الثانية، واحتمال ندخل إحنا كمان، ومن الممكن أن تسير الأمور بصورة جيدة وتنخفض الأرقام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".



وتابع: "مع وجود المصل الصورة هتكون اكثر وردية، ويجب رفع المناعة لطلاب المدارس عن طريق التغذية السليمة المتوازنة ومن الممكن أن يكون هناك برامج تغذية لمساعدة الطلبة مع الالتزام ببرامج التطعيمات التي تتبعها الدولة خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية".



آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت يوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتةً إلى وفاة 19 حالة جديدة.

