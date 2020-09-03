أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020.. تراجع مستمر بالمعدن الأصفر

اصيبت أسعار الذهب بحالة من التراجع الحاد، واستقر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليوم الخميس، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18 : 732.85 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 855 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 977.10 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6840 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا:

اصيبت أسعار الذهب بخسائر فادحة بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع صعود العملة والأسهم الأمريكية.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع قوة الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، في حين أضاف القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.





ومن جانبها، قالت عضو الفيدرالي لايل برينارد يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى القيام بالمزيد من التحفيز للوفاء بوعده الجديد بنمو أقوى في الوظائف وتسارع التضخم.









وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 34.20 دولار، ليسجل مستوى 1944.70 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 28.30 دولار إلى 1941.95 دولار للأوقية.









وخلال نفس التوقيت، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.759.



