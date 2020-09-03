اليوم.. عمرو عبدالحميد يُحاور "دماغ بوتين"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
عمرو عبدالحميد
عمرو عبدالحميد
أمنية فوزي
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يجري الإعلامي عمرو عبد الحميد، غدًا الخميس، ببرنامجه "رأي عام"، المذاع على فضائية TeN، حوارًا هامًا، مع المفكر والفيلسوف الروسي الكسندر دوجين، والملقب بـ"دماغ بوتين".

المفكر الروسي، خلال حواره، سيتطرق لعدة قضايا هامة، من بينها حكم تنظيم الإخوان، وقال إن الجماعة سعت للتفرد بالحكم منذ البداية، كما سيتحدث عن حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد أنه يحافظ على الأسرة التقليدية، بحسب قوله.

وتحدث الفيلسوف الروسي، أيضا عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين وقال إنه "نقطة قوة لموسكو"، وسياسة الرئيس الروسي في التعامل مع الغرب، وأضاف أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته باستخدام الثورات الملونة، وأن أمريكا تعتبر المصدر الرئيسي للثورات الملونة أصبحت غير محصنة من ذلك النوع من الثورات.

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